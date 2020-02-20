Мишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства отметил недопустимо большие суммы бюджетных средств, так и не освоенных в прошлом году. Заявление он сделал на основании представленного сегодня отчета Счетной Палаты, где указан остаток бюджета в сумме 1,122 триллиона рублей.

«Приводятся цифры неизрасходованных средств. Я напомню, это около 1,1 триллиона рублей, что недопустимо много», - подчеркнул премьер.

По мнению главы правительства, такая ситуация может угрожать выполнению поручений президента по реализации нацпроектов. Ранее Мишустин называл ситуацию, когда в конце года в бюджете остаются неосвоенные средства, недопустимой.

Напомним, сегодня глава Счетной Палаты Алексей Кудрин представил отчет по исполнению бюджета прошлого года, в котором раскритиковал неэффективное расходование средств. Ключевые выводы доклада, в том числе констатация низкой дисциплины исполнения федерального бюджета, представлены на сайте ведомства.