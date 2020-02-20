Магия чисел: огромное число россиян поженятся в «красивую» дату

Красивая дата 20.02.2020 магическим образом подействовала на россиян. Огромное количество влюбленных друг в друга пар сегодня пришло в ЗАГСы по всей стране, веря, что бракосочетание, зарегистрированное именно в этот день, гарантирует им долгую и счастливую семейную жизнь.

Статистика образовавших сегодня в России новых семей в связи со свадебным бумом станет известна к вечеру. Однако уже сейчас понятно, что Москва явно находится в лидерах: в столице зарегистрируют браки более тысячи молодоженов.

По четвергам торжественные регистрации браков по традиции проводят только во дворцах бракосочетания. Так, например, в одном только в Грибоедовском дворце бракосочетаний сегодня поженятся 30 пар. Поэтому из-за большого количества желающих провести церемонию именно в этот день в Москве дополнительно открыли 28 отделов ЗАГСа.

На три «красивых даты» - 2, 20 и 22 февраля - в столице было подано свыше двух тысяч заявлений. В первую из них, 2 февраля, поженились более 160 пар.