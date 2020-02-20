Борьба пенсионера и грабителя у банкомата попала на видео

В Великобритании пенсионер успешно отбился от напавшего на него рядом с банкоматом грабителя.

Видео случившегося появились в Сети. Как сообщает издание Independent, инцидент произошел 5 февраля. 77-летний пенсионер снимал наличные из банкомата, неожиданно грабитель схватил его за плечи и потребовал деньги и банковскую карту.

После драки пенсионер подошел к нападавшему в упор и несколько раз нанес удары. Испуганный злоумышленник скрылся с места инцидента.