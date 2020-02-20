Шойгу поздравил телеканал «Звезда» с 15-летием

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил коллектив телерадиокомпании Вооруженных Сил Российской Федерации «Звезда» с 15-летием со дня ее образования.

«Искренне поздравляю всех сотрудников телеканала "Звезда" с 15-й годовщиной со дня начала его вещания. Хочу поблагодарить вас за профессионализм, качественную работу и объективное освещение вопросов военного строительства и жизнедеятельности российских Вооруженных Сил. Уверен, что коллектив канала и в дальнейшем будет приумножать сложившиеся здесь замечательные традиции, соответствовать высшим стандартам отечественной журналистики, вносить существенный вклад в культурно-патриотическое воспитание граждан. От всей души желаю сотрудникам телеканала "Звезда" счастья и вдохновения, новых интересных проектов, успехов и всего самого наилучшего», - подчеркнул Сергей Шойгу в своем поздравлении.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил коллектив «Звезды» с 15-летием со дня начала вещания. Глава российского правительства отметил, что информационные и аналитические передачи, образовательные программы, документальные фильмы, которые выходят на телеканале, интересны людям разных возрастов.

По словам премьера, «Звезда» подробно рассказывает о современной российской армии и всесторонне затрагивает вопросы отечественной культуры, истории, науки и спорта.

Телеканал «Звезда» начал вещание 20 февраля 2005 года. Эфир открыл показ одноименного фильма по мотивам произведения Эммануила Казакевича о подвиге молодых разведчиков в годы Великой Отечественной войны. Первое время в основе эфирной сетки «Звезды» были архивные материалы Министерства обороны России. 16 мая 2005 года телеканал перешел на круглосуточное вещание. В 2006 году «Звезда» начала выходить в эфир в разных российских городах. В 2009 году телеканал получил статус федерального.