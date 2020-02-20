Фильм «Калашников» показали в Музее Победы

Фильм «Калашников» вышел в широкий прокат сегодня, 20 февраля. По-настоящему народная премьера состоялась в Музее Победы на Поклонной горе.

Картину о жизни великого конструктора стрелкового оружия посмотрели ветераны, курсанты военных вузов и юнармецы. Премьерный показ ленты прошел в московском киноцентре «Октябрь» во вторник.

Фильм режиссера Константина Буслова снимали почти четыре года, причем сразу в нескольких регионах России. Главную роль в биографической драме исполнил актер Юрий Борисов. Чтобы подготовиться к съемкам, он читал личные записи оружейника, общался с людьми, которые знали изобретателя, и, конечно, освоил знаменитый автомат. Автор сценария и продюсер картины - Сергей Бодров.

Показ фильма приурочен сразу к двум датам - 75-й годовщине Победы и столетию со дня рождения Михаила Калашникова.