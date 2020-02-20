Скрывались за масками и костюмами: как летели прибывшие из Уханя украинцы

В Харькове приземлился самолет спецрейса PQ 7302, перевозивший граждан Украины и иностранцев из пораженного эпидемией коронавируса китайского Уханя. В аэропорту Харькова борт встречали санитарно-эпидемиологический контроль и представители украинских властей. Кадры полета, снятые внутри лайнера, опубликованы в Сети.

Глава МВД Украины Арсен Аваков, прибывший в аэропорт, заявил журналистам, что на территорию самого Харькова эвакуированные не попадут, сразу из аэропорта их отвезут в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары». Для этого, по словам Авакова, предоставлено пять автобусов.

Ранее в западных областях Украины прошли акции протеста против эвакуации украинцев из Китая, - местные жители были против размещения эвакуированных в карантин на территории Львовщины и Тернопольщины.