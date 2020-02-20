Из Владивостока в Москву с комфортом: в РЖД представили инновационный пассажирский вагон

Во Владивостоке представили инновационные пассажирские вагоны, обеспечивающие новый уровень комфорта по маршруту из столицы Дальнего Востока до Москвы. В каждом вагоне имеются душ, розетки, USB-порты и вендинговые автоматы. Об этом сообщается на сайте РЖД.

© VL.ru

Поезд Владивосток - Москва, состоящий из вагонов «нового модельного ряда», отправится в первый рейс в ночь на 21 февраля.

© VL.ru

На торжественной презентации инновационного состава присутствовали представители РЖД, руководство края и города. Выступающие рассказали, что новый состав позволит более комфортно проводить время в дороге.

© VL.ru

По мнению специалистов, продуманное пространство купе создает в пути максимальный комфорт - есть столик-трансформер и солнцезащитные шторы. Возле каждого пассажирского места порт имеются USB или розетка. Кроме того, пассажир сможет самостоятельного регулировать температуру в купе. Фото нового вагона публикует издание VL.ru.

© VL.ru

Туалетные комнаты оснащены сенсорными кранами для бесконтактной подачи мыла и воды, а также сушилками для рук. Для пассажиров с детьми в вагоне имеется пеленальный столик.

© VL.ru

Путь от Владивостока до Москвы в 9300 километров новый состав пройдет примерно за 160 часов. В пути следования предусмотрены остановки в Хабаровске, Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Ярославле и других городах.