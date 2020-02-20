Президент РФ призвал активнее внедрять автоматизированные системы паспортного контроля на границе

Выступая на коллегии ФСБ, президент России Владимир Путин заявил, что в стране следует наращивать работу по обустройству и дооснащению пограничной инфраструктуры. Для этого следует активнее внедрять автоматизированные системы паспортного контроля, что заметно повысит эффективность пограничных органов.

«При этом они сделают более удобным и необременительным пограничные формальности для законопослушных граждан и наших зарубежных гостей», - сказал Путин на коллегии ФСБ.

Глава государства отметил, по итогам 2019 года протяженность участков границы с усовершенствованной инфраструктурой составляет почти 70%, а техническая оснащенность пограничных органов возросла до 80%. При этом доля современных образцов вооружения увеличилась до более чем 63%, тогда как в 2003 году этот показатель составлял всего 10%.