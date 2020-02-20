Глыба льда рухнула на мужчину в центре Екатеринбурга: видео

В самом центре Екатеринбурга на голову мужчины рухнула ледяная глыба, находившаяся на крыше здания.

Происшествие случилось на улице Вайнера, одной из самых популярных и оживленных в городе. Об инциденте рассказала у себя в Facebook гражданская активистка Полина Грейсман, подруга пострадавшего Антона Чабина. К посту было прикреплено видео падения льда с крыши.

Грейсман указала, что все произошло буквально в 200 метров от мэрии города на туристическом маршруте.

«Никакое метро, ледовая арена и стадион не сделают наш город привлекательным для туристов, если в нем банально небезопасно идти по улице!», - заявила активистка.

В посте указано, что мужчина серьезно не пострадал. Тем не менее, как сообщает «КП-Екатеринбург», вечером после инцидента Антон Чабин почувствовал себя хуже и обратился за медицинской помощью.