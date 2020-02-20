Путин: активность зарубежных спецслужб в РФ не снижается
Глава государства призвал особое внимание уделять защите информации о новейших системах вооружений.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anda Chu, ZUMAPRESS.com, globallookpress
Активность иностранных спецслужб, работающих в России, не уменьшается, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ. Российский лидер призвал к предельной собранности и эффективности российских контрразведчиков.
«Как и прежде, особое внимание уделять защите информации о новейших системах вооружений, техники, перспективных военных и промышленных технологиях, а также инновационных научных разработках, которые создают конкурентное преимущество для нашей страны», - сказал глава государства.
По словам Путина, мощность информационного оружия в будущем будет только возрастать, необходимо заранее настроить работу.