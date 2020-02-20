Госдума приняла закон о расширении программы маткапитала

В четверг, 20 февраля, Государственная дума приняла закон о расширении программы материнского капитала. Текст законопроекта был внесен в Госдуму в прошлом году. Согласно ему, предлагалось разрешить использование маткапитала на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства на садовом земельном участке.

Пятнадцатого января президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию и озвучил ряд важных инициатив, среди которых числились также меры социальной поддержки. Глава государства предложил сохранять их до 2026 года, а также увеличить размер маткапитала и продлить ежемесячные выплаты на детей до семи лет.

Позже в документ были внесены соответствующие поправки. В первую очередь, предполагалось продление программы до 31 декабря 2026 года. Также сообщалось о выплате маткапитала семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, данный закон является важнейшей из инициатив в рамках реализации послания президента РФ.