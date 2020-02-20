Экс-главбух Минюста РФ предстанет перед судом за аферу на 5,5 млн рублей

Бывший главный бухгалтер Минюста России Наталья Лысова предстанет перед судом за мошенничество на сумму свыше 5,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Лысову обвиняют по статье «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

По информации следствия, женщина, пользуясь тем, что в ведомстве отсутствовал контроль ее действий, незаконным образом начисляла себе и своим подчиненным денежные средства. Всего с декабря 2018 по июнь 2019 года Лысова похитила свыше 5,5 миллиона рублей.

Бывший главбух полностью признала вину и возместила ущерб. Уголовное дело с утвержденным в Генеральной прокуратуре России обвинительным заключением было направлено в суд.