Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге

Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поблагодарил Соединенные Штаты за предоставленные данные, которые помогли предотвратить в конце 2019 года теракт в России.

«Благодаря своевременной информации, поступившей от ФБР США, 27 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге были задержаны два сторонника ИГИЛ*, которые готовили кровавые теракты в новогодние праздники», - заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что РФ признательна партнерам за поддержку и профессиональную солидарность в борьбе с общей угрозой. Он также заверил, что Россия, в свою очередь, будет отвечать им тем же.

Напомним, 29 декабря ФСБ благодаря сведениям, полученным от американских партнеров, совершила задержание двух россиян, которые хотели совершить теракты в Петербурге в период новогодних праздников.

В этот же день российский президент провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы Путин поблагодарил коллегу за переданную информацию о готовящихся террористических актах.

Позднее Трамп назвал отличным взаимодействием передачу соответствующей информации.

*ИГИЛ - организация, которая запрещена на территории Российской Федерации.