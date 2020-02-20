Любая идея рождается на кухне: как придумали фильм «Калашников»

Михаил Тимофеевич Калашников изобрел самое известное в мире оружие, однако о его личности мало что известно. Конструктору посвящен новый фильм «Калашников». Генеральный продюсер и режиссер-постановщик картины Константин Буслов рассказал, как появилась идея создать эту военно-биографическую ленту.

«Идея, как и любая идея, родилась на кухне. У меня есть близкий друг. Что-то мы сидели, вспоминали про автомат, как-то зашел разговор про автомат Калашникова. Он достал книгу Калашникова Михаила Тимофеевича, которую тот когда-то лично ему подарил. И говорит: "Почитай, отличная может получиться история. Про него никто еще ничего не снимал. Надо эту историю сделать". Оттуда и пошла идея», - объяснил режиссер в студии программы «Сегодня утром».

Те, кто лично был знаком с Михаилом Калашниковым, отметили сходство актера Юрия Борисова, сыгравшего главного героя фильма, с молодым конструктором. По мнению режиссера, у исполнителя главной роли получилось передать нужный образ Калашникова.

«У нас не бронзовый Калашников, и не памятник, и не плакат, и не агитка, и даже не госзаказ. Юра получился очень человечный, очень обаятельный, со своими комплексами. Там есть очень большая актерская работа», - считает Буслов.

Несмотря на то, что особое внимание создатели фильма уделили сюжетной линии, связанной с разработкой оружия, режиссер считает, что лента все-таки больше о судьбе человека.

«Мы изначально эту историю задумали, конечно, о человеке. Как можно снимать кино просто про железо, про автомат? Нет, конечно. Мне было интересно, как режиссеру, как раз показать путь, конфликты, характер», - утверждает собеседник «Звезды».

В широкий прокат фильм вышел сегодня, 20 февраля.