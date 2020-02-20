Пылающие покрышки и баррикады из машин: украинцы не хотят принимать эвакуированных из Уханя земляков
Жители поселка Новые Санжары в Полтавской области Украины выступают против прибытия в регион эвакуированных граждан из Уханя. Прибывшие из Китая украинцы должны провести 14 дней на карантине в санатории МВД, который расположен в поселке.
Однако местных жителей охватила паника из-за опасности заразиться коронавирусом, поэтому они готовы даже сражаться с правоохранителями, сопровождающими автобусы с эвакуированными, лишь бы земляки не попали на территорию Новых Санжар.
Власти Украины эвакуировали из КНР 73 человека, среди которых как украинцы, так и иностранцы. Известно, что на борт самолета были допущены люди без симптомов острой респираторной инфекции.
Напомним, эвакуированные из Китая 126 россиян и 16 граждан СНГ также находились на 14-дневном карантине, который они проводили в Тюмени. Заболевших коронавирусом среди них не было.