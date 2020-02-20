Путин: мощность информационного оружия будет только возрастать

«Все последние годы мы отмечаем рост угроз в сфере информационной безопасности. На прошлогодней коллегии мы говорили об участившихся случаях масштабных и скоординированных кибератак. Сейчас в ряде стран уже созданы специальные центры для проведения таких акций. Разрабатываются стратегии применения киберсредств. По мере бурного развития цифровых технологий мощность такого информационного оружия, безусловно, будет только нарастать», - сказал Путин.

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