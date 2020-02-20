Путин: мощность информационного оружия будет только возрастать
Мощность информационного оружия в будущем будет только возрастать, необходимо заранее настроить работу, заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии ФСБ.
«Все последние годы мы отмечаем рост угроз в сфере информационной безопасности. На прошлогодней коллегии мы говорили об участившихся случаях масштабных и скоординированных кибератак. Сейчас в ряде стран уже созданы специальные центры для проведения таких акций. Разрабатываются стратегии применения киберсредств. По мере бурного развития цифровых технологий мощность такого информационного оружия, безусловно, будет только нарастать», - сказал Путин.
Он подчеркнул, что необходимо строить работу по защите интересов России с опережением.
По его словам, особое внимание необходимо уделить защите компьютерных систем органов власти, государственных электронных сервисов, операторов связи, банковских организаций и крупных компаний.