В России запретили ввоз мясной продукции из Китая

Россельхознадзор принял новые меры, чтобы исключить завоз коронавирусной инфекции и африканской чумы свиней из Китая. Служба запретила ввоз на территорию России посылок с животноводческой продукцией из Поднебесной. Ограничения распространяется и на товары в заводской упаковке.

Кроме того, сотрудники Россельхознадзора на местах теперь обязаны не допускать ввоз из КНР готовой животноводческой продукции в ручной клади и багаже пассажиров.

Глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал «Известиям», что спросом у покупателей пользуются свиные уши, острые куриные лапки в желе, куриная шейка или окорочок, а также вяленая говядина и свинина. Китайское мясо люди обычно заказывают через интернет.

По информации специалистов, известны случаи передачи вирусов через продукты питания.

В Роспотребнадзоре уточнили, что рисков заразиться COVID-19 через посылки нет, пока не зарегистрировано ни одного такого случая.

Власти предпринимают и другие меры по недопущению завоза и распространения коронавируса в России. Например, с 19 февраля Россия прекратила прием, оформление и выдачу приглашений на въезд в частных и учебных целях. Китайских студентов перевели на дистанционное обучение в российских вузах. 20 февраля вступит в силу временный запрет на въезд гражданам КНР, приезжающим в частных, учебных, туристических целях и для осуществления трудовой деятельности.

Напомним, 31 декабря 2019 власти КНР сообщили о вспышке неизвестной болезни с симптомами пневмонии в городе Ухань. Эпицентром коронавируса стал город Ухань, являющийся столицей провинции Хубей. Случаи заражения зафиксированы в 26 странах мира. По последним данным, жертвами эпидемии стали более 2000 пациентов, заражено около 71 000 человек.