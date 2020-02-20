Путин: борьба с терроризмом остается в числе приоритетов ФСБ

Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, отметил, что число преступлений террористической направленности в России сокращается. Президент РФ огласил статистику, согласно которой в прошлом году таких преступлений было всего четыре. При этом 57 было предотвращено, из которых 34 были потенциальными терактами.

Президент отметил, что борьба с терроризмом остается в числе приоритетов в деятельности ФСБ.

«Надежная защита России и наших граждан от внутренних и внешних угроз всегда была и остается важнейшей государственной задачей», - сказал Путин в ходе коллегии.

Кроме того, глава государства отметил, что существуют положительные сдвиги в работе по выявлению «спящих ячеек» террористов, а также пресечении каналов финансирования и поставок им оружия.

К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.