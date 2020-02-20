Путин поручил ФСБ обеспечить высокий уровень защиты во время празднования 75-летия Победы

Владимир Путин дал поручение ФСБ обеспечить самый высокий уровень защиты на международных мероприятиях, которые посвящены празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом президент России заявил на заседании коллегии ФСБ.

«Поручаю обеспечить самый высокий уровень защиты масштабных международных мероприятий, которые пройдут в России, прежде всего, имею в виду 75-летие Победы в Великой Отечественной войне», - сказал российский лидер.

В этом году в Российской Федерации будут проходить масштабные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как заявил ранее помощник президента России Юрий Ушаков, свой приезд на юбилей Победы 9 мая в Москву подтвердили лидеры 17 государств.