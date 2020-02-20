В Панаме задержали самодельную подлодку с пятью тоннами кокаина

Власти Панамы задержали подлодку, которая перевозила 5 тонн кокаина.

Как сообщает Национальная воздушно-морская служба Панамы Senan в Twitter, субмарина изготовлена кустарным способом, на ее борту находились четыре колумбийца, все они задержаны.

Участники операции отметили большой размер подводной лодки и рекордный груз наркотиков.

В настоящее время панамские спецслужбы выясняют, кто стоит за организацией наркотрафика.