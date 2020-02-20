С космодрома Плесецк стартовала ракета космического назначения «Союз-2»

С космодрома Плесецк в Архангельской области впервые в этом году стартовала ракета «Союз-2.1А» с космическим аппаратом «Меридиан-М». Пуск осуществил боевой расчет Космических войск ВКС Минобороны России в 11.24 по столичному времени.

Контроль пуска и полета ракеты-носителя осуществляли средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

Самые первые летные испытания комплекса «Союз-2» начались под Архангельском еще в ноябре 2004 года. За минувшие 15 лет с космодрома проведено 43 пуска ракет-носителей этапов модернизации 1А, 1Б и 1В.

Седьмого февраля ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур. Пуск был проведен в 00.42 по московскому времени.

Всего в 2020 году Россия планирует осуществить более 40 космических пусков с четырех космодромов.

Ракеты-носители серии «Союз-2» разработаны на базе серийной ракеты-носителя «Союз-У». На них применены усовершенствованные двигательные установки и современные системы управления и измерений, что существенно повысило технические и эксплуатационные характеристики ракет.