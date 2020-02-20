Шестеро граждан Киргизии арестованы в Москве по делу об экстремизме
Шестеро мужчин, уроженцев республики Киргизия, подозреваются в создании экстремистской организации.
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Мещанский суд Москвы до 17 марта арестовал шестерых граждан Киргизии.
Как отметили в пресс-службе суда, Мурзы Кушуев, Айбек Мамажунусов, Айбек Халматов, Артык Калбаев, Асан Уулу и Алтынбек Козонов подозреваются в создании экстремистской организации (часть 1 статья 282.1 УК РФ).
Ранее, 18 февраля, о поимке двух экстремистов сообщил Комитет нацбезопасности Казахстана. Двое мужчин планировали совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Алма-Ате.