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Шестеро граждан Киргизии арестованы в Москве по делу об экстремизме

Валентина Пескова
11:29 20.02.2020
Шестеро мужчин, уроженцев республики Киргизия, подозреваются в создании экстремистской организации.
Шестеро граждан Киргизии арестованы в Москве по делу об экстремизме
© Фото: Marijan Murat, dpa, globallookpress

Мещанский суд Москвы до 17 марта арестовал шестерых граждан Киргизии.

Как отметили в пресс-службе суда, Мурзы Кушуев, Айбек Мамажунусов, Айбек Халматов, Артык Калбаев, Асан Уулу и Алтынбек Козонов подозреваются в создании экстремистской организации (часть 1 статья 282.1 УК РФ).

Ранее, 18 февраля, о поимке двух экстремистов сообщил Комитет нацбезопасности Казахстана. Двое мужчин планировали совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Алма-Ате.

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