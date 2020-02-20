Не бомбежки, а фейерверк: в Сирии отец научил дочь смеяться над звуками разрывающихся снарядов

Маленькая Сальва, которая живет в Сирии, все время плакала, когда слышала звуки бомбежек или обстрелов. Ее отец Абдулла Мухаммад убедил девочку, что взрывы бомб не могут причинить ей вреда и что это всего лишь фейерверк, поэтому надо не плакать, а смеяться.

Видео, на котором девочка заливисто смеется, когда слышит устрашающие звуки, появилось в Сети.

Теперь Сальва больше не боится - она верит, что никакой войны нет, и что скоро они с папой смогут вернуться домой и будут жить долго и счастливо.