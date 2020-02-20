Стреляют холостыми, но порядки боевые: тонкости подготовки праздничных салютов

Салют в честь Дня защитника Отечества стал уже традиционным. Впервые он прозвучал в 50-е годы. В этом году 23 февраля не станет исключением. Но для большинства из нас салют - это праздничное зрелище. И мало, кто знает, что он требует тщательной подготовки. Командир отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа Вячеслав Парадников рассказал о тонкостях огневого искусства в студии программы «Сегодня утром».

«Стандартов никаких нет. Двух одинаковых салютов не бывает. За один государственный салют за 10 минут в небо Москвы поднимается 10 тысяч выстрелов 4-х видов калибров: 100 мм, 125 мм, 195 мм и 310 мм. Чтобы было всем понятно, количество миллиметров - это количество метров, на которое пиротехническое изделие поднимается в воздух. И от каждого получается сфера. Самая большая сфера от одного выстрела - 200 метров», - сказал собеседник «Звезды».

В каждой трубе - снаряды разного калибра. Именно эта разница обеспечивает многообразие эффектов праздничного салюта. Шар летит в воздух, проходит 5-8 секунд - и снаряд разрывается в небе ослепительным фейерверком. Секрет многообразия цветов кроется в составе заряда. Например, красный - это магний, белый - заслуга алюминия. Диаметр самого большого снаряда - больше полуметра, вес - более трех килограммов. Но, несмотря на свои внушительные характеристики, снаряды имеют романтические называния: «Юбилей», «Ассоль», «Астра» и «Орхидея».

«Чтобы создать уникальный рисунок, надо все разложить по стволам таким образом, чтобы каждое изделие каждую минуту, секунду, долю секунды стреляло из каждой машины на определенную высоту, чтобы в небе получился не винегрет, а красивый рисунок», - объяснил командир отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа.

На территории дивизиона открыт первый в России музей фейерверков. Там собирают и хранят экспонаты, связанные с салютами разных эпох. Свыше 100 экспонатов рассказывают о зарождении и развитии традиции салютов: боевые документы, карты и коллекция фейерверочных изделий.

«В дивизионе собраны экспонаты всех артиллерийских орудий, из которых производился салют в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время», - рассказал Парадников.

По его мнению, особого внимания заслуживают два экспоната музея: 45-миллиметровая пушка - знаменитая сорокапятка- и часть первой салютной установки советского времени.