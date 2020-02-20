В Хабаровске осудили юношу, планировавшего теракт в школе

Осужденный сегодня студент Дальневосточного института управления РАНХиГС Александр Онуфриенко был задержан 21 февраля прошлого года. На допросе он сознался, что планировал массовый расстрел и выбрал для этого школу, в которой учился. Готовился серьезно: в ходе обыска у него нашли обрез охотничьей «двустволки» и 95 патронов к нему, снаряженных картечью, сообщила пресс-служба УФСБ РФ по Хабаровскому краю.

Кроме того, у Онуфриенко были найдены листовки одной из националистических организаций, а сам он признался, что является поклонником так называемой идеологии «стрельбы в школах» («school shooting»).

По данным представителей ФСБ, Онуфриенко планировал устроить теракт 22 февраля прошлого года. Задержали его буквально за день до планируемого преступления.

По словам представителей ФСБ, вина Онуфриенко в ходе следствия доказана в полном объеме. Он сознался в преступных планах и активно сотрудничал со следствием, что учел суд. Несостоявшемуся террористу дали восемь лет лишения свободы.

Напомним, наказание по статье 205 «Террористический акт» может быть до пожизненного лишения свободы.