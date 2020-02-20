Пройти «Дорогой памяти»: как увековечить данные о каждом фронтовике

Истории подвига советских солдат во время Великой Отечественной войны станут основой грандиозного мультимедийного проекта, который откроется в парке «Патриот» к 75-летию Победы. Пополнить галерею «Дороги памяти» и рассказать о своих родственниках может каждый. О том, как принять участие в проекте и увековечить память фронтовиков, в студии программы «Сегодня утром» рассказал полковник, начальник группы Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ Александр Дерябин.

Письма с фронта, наградные документы, памятные фотографии - все это можно принести на пункты приема информации. Их сотрудники ответят на все возникшие вопросы и помогут заполнить анкету. Все поступившие данные будут сверены с архивами Министерства обороны РФ.

Кроме того, передать сведения о фронтовиках можно с помощью писем. По словам Александра Дерябина, их обработка занимает в среднем 1-2 суток.

Стать участником масштабного проекта можно и самостоятельно. Чтобы добавить фото своего родственника-ветерана, нужно лишь зайти в специальный раздел на сайте Минобороны РФ. Затем выбрать фотографию ветерана и загрузить ее в базу данных.

«Причина, по которой могут отказать в рассмотрении заявки, одна: если фотография не содержит изображения человека, либо на фотографии изображено два или несколько человек, невозможно идентифицировать анкету. Остальные фотографии принимаются. Информация тоже принимается. Конечно же, нужно почитать, что люди пишут», - отметил собеседник «Звезды».

Всего в галерее «Дорога памяти» увековечат данные о более 33 миллионах участников Великой Отечественной войны.