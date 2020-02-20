Летчики СФ провели тренировки по поиску подлодок в Баренцевом море

Девять экипажей противолодочных самолетов Ил-38 Северного флота провели тренировки по поиску подводных лодок «противника» в акватории Баренцева моря, сообщили в четверг в пресс-службе Северного флота.

«В полетах приняли участие девять экипажей противолодочных самолетов Ил-38. Они отработали навыки техники пилотирования на различных высотах над сушей и над морем, в том числе с имитацией поиска подводных лодок условного противника в ближней морской зоне», - говорится в сообщении.

Также молодых пилотов учили навигации в условиях Крайнего Севера и при полётах над безориентирной местностью. Полёты выполнялись как в дневное, так и ночное время с аэродрома главной базы Северного флота – Североморск-1. В общей сложности лётчики провели в воздухе порядка 50 часов.