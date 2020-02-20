Ученые предупредили об опасности осенней волны коронавируса для России

Ученые всего мира строят предположения, как дальше будет развиваться ситуация с эпидемией коронавируса, охватившей Китай. Согласно прогнозу российского специалиста, директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александра Лукашева, в Китае количество случаев заражения коронавирусом скоро начнет спадать, однако волна респираторных заболеваний оттуда продолжит распространяться по всему миру. И вполне вероятно, в октябре может захватить и Россию.

По словам ученого, COVID-2019 не исчезнет просто так: такая вероятность составляет менее 50%.

«Респираторные коронавирусы имеют сезонность с декабря по апрель, поэтому с большой долей вероятности в первую волну пандемии наша страна не попадет. Однако новый коронавирус продолжит циркулировать в мире, так что в октябре, когда начнется вторая волна эпидемии, мы вполне можем попасть под нее», - цитируют специалиста «Известия».

В свою очередь коллега Лукашева, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов уверен, что паниковать рано. Свою позицию он аргументирует тем, что и в России и за рубежом меры по предотвращению распространения заболеваний коронавирусом принимают достаточно серьезные.

«Практически ежедневно они ужесточаются», - говорит член-корреспондент РАН.

Такого же мнения придерживается декан факультета биологической и медицинской физики МФТИ Александр Мелерзанов. По его словам, прогнозировать динамику распространения коронавируса с большой долей вероятности - занятие неблагодарное. Хотя он и признает, что инфекция действительно распространяется волнообразно.

По данным на 19 февраля, число жертв коронавируса в Китае составило 2004 человека. Еще четверо погибли за пределами страны. Выздоровели более 14,3 тысячи. Общее количество зараженных превысило 74,1 тысячи.