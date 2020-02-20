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Путину рассказали шутку об отставке кабмина

Александра Арсентьева
10:57 20.02.2020
Журналист показал президенту фотоколлаж, на котором изображен зал Госдумы с размещенными цветами.
Путину рассказали шутку об отставке кабмина
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Владимир Путин обсудил с журналистом Андреем Ванденко шутку об отставке правительства.

Журналист в рамках проекта «20 вопросов Путину» на ТАСС заявил, что одна из самых первых шуток после отставки кабинета министров была связана с аномальными погодными условиями.

«Самая, наверное, первая появилась о том, что из-за аномально теплой погоды в России распустилось правительство», - рассказал Ванденко Путину.

Журналист показал главе государства фотоколлаж, на котором изображен зал Госдумы России с размещенными цветами.

«А чего это оно распустилось в парламенте, я не понимаю?» - спросил Путин. Ваденко ответил, что, видимо, такой снимок нашли к этой шутке.

«Интернет, знаете, это, конечно, интересная штука, но не всегда точная», - добавил российский лидер.

Напомним, 15 января Дмитрий Медведев, находившийся на посту премьера, доложил президенту о решении правительства в полном составе уйти в отставку. Его должность занял экс-руководитель ФНС Михаил Мишустин. 21 января российский лидер подписал указы о формировании нового кабмина.

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