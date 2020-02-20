«Ъ»: ГИБДД и приставы начали вылавливать злостных неплательщиков штрафов

Госавтоинспекция и служба судебных приставов договорились совместными усилиями очистить дороги от злостных нарушителей. Речь идет о тех, кто нарушал правила сотни и даже более тысячи раз.

Поводом к масштабной работе стала массовая авария в январе 2020 года в Москве с шестью разбитыми машинами и одним погибшим человеком. Тогда выяснилось, что за рулем автомобиля, спровоцировавшего столкновения, был водитель с 650 неоплаченными штрафами. Большинство из них были за превышение скорости.

Таких водителей будут отслеживать с помощью видеофиксации и задерживать сотрудники ГИБДД. Затем, по возможности, доставлять сразу в суд, если за рулем окажется владелец авто. Если водитель и автовладелец - разные люди, то машину конфискуют в счет уплаты штрафов. Это уже будут оформлять приставы, сообщил «Ъ».

По данным МВД, 70 частных автовладельцев и 180 юрлиц по стране являются злостными неплательщиками штрафов (более тысячи неоплаченных квитанций у каждого). большинство находятся в Москве и могут быть задержаны в столице или ближайших областях.