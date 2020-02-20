Мишустин: телеканал «Звезда» всесторонне затрагивает вопросы отечественной истории

Сегодня наш телеканал отмечает 15-летие со дня своего создания. С юбилеем сотрудников «Звезды» поздравил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Премьер-министр отметил, что телеканал не только «подробно рассказывает о современной армии и жизни военных в нашей стране», но и «всесторонне затрагивает вопросы отечественной истории, культуры, науки и спорта».

Главный же посыл «Звезды» состоит в том, что телеканал воспитывает патриотизм: знакомит зрителей с судьбами людей, которые в любых, самых сложных ситуациях, демонстрируют мужество, твердость духа и верность долгу перед Родиной.

«Ваши информационные и аналитические передачи, образовательные программы, документальные фильмы интересны людям самых разных возрастов», - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте правительства РФ.

При этом премьер-министр заявил, что достижения телеканала во многом являются результатом слаженной творческой работы его сотрудников, которые проявляют внимание и уважение к своему зрителю, а также стремятся вести с ним максимально заинтересованный и профессиональный разговор.