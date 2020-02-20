Мишустин поздравил телеканал «Звезда» с 15-летием

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил коллектив телеканала «Звезда» с 15-летием со дня начала вещания. Текст телеграммы опубликован на сайте кабинета министров.

Мишустин отметил, что информационные и аналитические передачи, образовательные программы, документальные фильмы, которые выходят на телеканале, интересны людям разных возрастов.

По словам премьера, «Звезда» подробно рассказывает о современной российской армии и всесторонне затрагивает вопросы отечественной культуры, истории, науки и спорта.

«А главное - знакомите зрителей с судьбами людей, которые в любых, самых сложных ситуациях демонстрируют мужество, твердость духа и верность долгу перед Родиной», - добавил Мишустин.

Премьер также отметил слаженную творческую работу коллектива телеканала и уважение сотрудников к зрителю.

Телеканал «Звезда» начал вещание 20 февраля 2005 года. Эфир открыл показ одноименного фильма по мотивам произведения Эммануила Казакевича о подвиге молодых разведчиков в годы Великой Отечественной войны. Первое время в основе эфирной сетки «Звезды» были архивные материалы Министерства обороны России. 16 мая 2005 года телеканал перешел на круглосуточное вещание. В 2006 году «Звезда» начала выходить в эфир в разных российских городах. В 2009 году телеканал получил статус федерального.