Принц Гарри и Меган Маркл рассказали о процедуре выхода из королевской семьи

Принц Гарри и Меган Маркл сообщили официальную дату выхода из британской королевской семьи . Полностью свои королевские обязанности супружеская чета прекратит исполнять с 1 апреля этого года. Эти данные предоставляет Daily Mail.

До обозначенного дня принц Гарри и Меган Маркл примут участие как минимум в шести запланированных королевских мероприятиях в Великобритании.

Тогда же пара вынуждена будет отказаться от использование названия своего бренда «Sussex Royal». Это было решено по настоянию Королевы Елизаветы II из-за ассоциаций слова «royal» - «королевский» с правящей династией государства.

Герцог и герцогиня Сассекские объявили о своем желании выйти из состава королевского дома 9 января, объяснив это стремлением к финансовой независимости. Супруги выразили намерение открыть свою благотворительную организацию и проживать в Британии и Северной Америке.

Принц Гарри и Меган Маркл озвучили свои планы без предварительного согласования с королевой. Тем не менее Елизавета II приняла решение принца после долгого обсуждения на семейном совете.