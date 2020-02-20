В США решили вооружить подлодки гиперзвуковыми ракетами

ВМС США собираются оснастить многоцелевые подводные лодки типа Virginia гиперзвуковыми ракетами C-HGB, сообщает издание Института ВМС США (USNI).

«Военно-морской флот намерен применить свое обычное гиперзвуковое оружие быстрого удара на ударных подводных лодках класса Virginia, после предыдущих обсуждений размещения оружия на более крупной подводной лодке с управляемыми ракетами класса Ohio», - передает издание.

Отмечается, что программу планируется завершить к 2028 году.

Уточняется, что новинка уже заложена в запрос на оборонный бюджет на 20\21 финансовый год.



На разработку выделяется 1 миллиард долларов. На эти средства будет создана ракета, состоящая из единого гиперзвукового скользящего корпуса (C-HGB) и 34,5-дюймового двухступенчатого ускорителя. Ракета-носитель должна будет поднимать планер, разгонять его до гиперзвуковой скорости, после чего аппарат отстыкуется от носителя и начнет планировать к цели.

Подводные лодки типа Virginia — многоцелевые АПЛ ВМС США 4-го поколения. Предназначены для борьбы с подводными лодками на глубине, а также для прибрежных операций. Имеет оборудование для спецопераций, в частности, подводные аппараты, шлюзовую камеру для легководолазов, палубное крепление для контейнера или сверхмалой подводной лодки.