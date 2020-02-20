Вузы России переведут китайских студентов на дистанционное обучение

Китайских студентов, уехавших из России домой на праздники и временно не имеющих возможность вернуться из-за эпидемии коронавируса, будут обучать дистанционно.

Вузы готовятся начать интернет-занятия со учащимися из Китая после истечения продленных до 2 марта каникул.

Эта мера связана с принятым ранее решением Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России. Согласно этому решению с 20 февраля для китайских граждан будет временно закрыт въезд в страну с учебными, рабочими, туристическими и частными целями.

Распоряжение было подписано председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

В приказе Минобрнауки дается распоряжение обеспечить студентам из КНР возможность продолжения обучения по образовательной программе за счет средств электронного обучения.

Вспышка ранее неизвестного заболевания вирусного типа COVID-2019 была зарегистрирована в конце декабря прошлого года в Китае. Эпицентром коронавируса стал город Ухань, являющийся столицей провинции Хубей.