Огромный питон съел домашнего кота в Австралии и попал на видео

Ловец змей Люк Хантли из Австралии предупредил жителей австралийского Квинсленда о необходимости быть осторожными и внимательно следить за безопасностью домашних питомцев. Хантли опубликовал видео, на котором запечатлел процесс поимки огромного ромбического питона, который заполз к жителям частного дома в городе Кин-Кин.

Владельцы жилища вызвали змеелова после того, как обнаружили питона во дворе своего дома. Мало того, что животное проникло на частную территорию, так оно еще и решило пообедать домашним питомцем хозяев - не маленького размера котом породы мейн-кун.

Довольная змея лениво лежала и спокойно переваривала пищу, поэтому взять ее с пола и посадить в мешок не составило труда. А вот жизнь кота спасти уже не удалось.

Длина ромбических австралийских питонов составляет от двух до четырех метров. Змеи в регионе активизировались после дождя и теперь ищут укрытие и еду.