Названы самые популярные подарки на 23 февраля

Гильдия маркетологов рассказала о предпочтениях россиян в области подарков на 23 февраля. Лидерами в День защитника Отечества остаются предметы одежды, в основном - галстуки и носки, на втором месте мужской парфюм и средства для бритья. Тройку лидеров замыкает алкоголь.

Дальше идут гаджеты и аксессуары для них, товары для спорта и хобби, подарочные сертификаты, книги, игрушки, шоколадные фигуры и подарочные наборы, сообщает RT.

На последней позиции рейтинга - романтический ужин.

Эксперты отмечают, что россияне не слишком тратятся на 23 февраля - средняя цена подарка в пределах 1000 - 1500 рублей.