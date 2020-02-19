«Ватагой ребят стреляли в одного немца»: Денис Майданов о детстве деда, не попавшего на фронт по возрасту

Певец Денис Майданов в рамках проекта Министерства обороны РФ «Дорога памяти», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, рассказал «Звезде» о своем деде Петре Лобачеве. Родившийся в станице Нижнечирской Волгоградской области, он был слишком юн для того, чтобы попасть в ряды Красной армии, когда началась Война, однако это не помешало ему внести свой вклад в освобождении Родины от врага.

«Лобачев Петр Афанасьевич, это мой дед. Родился 2 января 1927 года. По возрасту он не попал на фронт, хотя его старший брат погиб в первый же день войны. Дед рассказывал мне потрясающую историю о том, как в то время, когда была оккупирована их станица, они мальчишками по кустам собирали оружие и патроны, которых много оставалось после боев в тех краях. И потом, прячась за пригорками, оттуда ватагой ребят, договорившись на "раз-два-три-четыре" стреляли в одного выбранного ими немца. И всегда кто-то попадал. Я навечно сохраню память о нем. Сохраните и вы память о своих героях», - рассказал певец.

В галерее «Дорога памяти», которая будет расположена на территории Главного Храма Вооруженных Сил РФ, будут увековечены 33 миллиона имен участников Великой Отечественной войны.

Пункты оцифровки фотографий и писем фронтовиков работают по всей стране. Внести данные о своих родственниках, участниках Войны, может каждый желающий. Это можно сделать, посетив специальный раздел на сайте Минобороны РФ. Загрузив базу данных фото и информацию о ветеране, все сведения автоматически будут занесены в мультимедийную галерею.