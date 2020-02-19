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Музыкальный контроль: пациентка очнулась во время операции на мозге и начала играть на скрипке

Павел Воробьев
09:15 19.02.2020
С помощью музыки больная помогала врачам избежать повреждения важных участков мозга.
Музыкальный контроль: пациентка очнулась во время операции на мозге и начала играть на скрипке
© Фото: King’s College Hospital London

В Великобритании во время операции по удалению опухоли головного мозга пациентка сыграла на скрипке. Сделано это было специально - чтобы хирург по ошибке не повредил участки органа, которые нельзя было трогать.

Пациенткой была профессиональная скрипачка Дагмар Тернер. Она сама настояла на том, чтобы музицировать во время хирургического вмешательства.

После начала операции под общим наркозом, пациентку разбудили и позволили играть. Операция прошла успешно. Через две с половиной недели Тернер уже смогла вернуться к работе в симфоническом оркестре, сообщил британский телеканал ITV.

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