В галерее «Дорога памяти» увековечат 33 миллиона имен фронтовиков

В галерее «Дорога памяти», которая будет расположена на территории Главного Храма Вооруженных Сил РФ, будут увековечены 33 миллиона имен участников Великой Отечественной войны.

Пункты оцифровки фотографий и писем фронтовиков работают по всей стране.

Стать участником масштабного проекта можно и самостоятельно. Для того, чтобы добавить фото своего родственника-ветерана, нужно лишь зайти в специальный раздел на сайте Минобороны РФ. Затем выбрать фотографию ветерана и загрузить ее в базу данных. Сведения автоматически окажутся в мультимедийной галерее.

Участие в этом беспрецедентном по масштабу проекте приняли и ведущие телеканала «Звезда». У всех них есть истории, которыми можно гордиться.