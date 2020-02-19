Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Двое россиян сошли с карантинного судна Diamond Princess в Японии

Валентина Пескова
08:04 19.02.2020
Еще 20 российских граждан остаются на борту лайнера, вместе с другими пассажирами они должны сойти на берег к 21 февраля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Yoshio Tsunoda, AFLO, Globallookpress

Двое российских граждан сошли на берег с круизного лайнера Diamond Princess в японском порту Йокогама по окончании срока карантина. Около четырех тысяч человек провели на судне две недели из-за нового коронавируса. С территории порта граждан РФ вывезла машина нашего посольства.

Вылететь на родину россияне смогут завтра, 20 февраля. Еще 20 наших соотечественников остаются на борту Diamond Princess. Вместе с другими пассажирами они должны сойти на берег к 21 февраля. Пока это сделали только первые 500 человек, в основном пожилые люди.

Судно было пришвартовано в порту Йокогама после того, как был выявлен случай заражения коронавирусной инфекцией. На вынужденном карантине оказались 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 россиянина.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.02.2020, 08:47
Глава КНР рассказал о принимаемых мерах по нераспространению коронавируса
Дата18.02.2020, 05:00
Пикапы на снегу и огонь «Градов»: кадры учений мотострелков под Оренбургом
Дата17.02.2020, 20:08
Путин поздравил российских конькобежцев с триумфом на чемпионате мира
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата18.02.2020, 15:03
«Белые лебеди» в небе над Саратовской областью: кадры полетов Ту-160
Дата19.02.2020, 00:00
От Бреста до Берлина: Минобороны опубликовало архивные номера «Красной звезды» времен Войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
09:19 В стране и мире
Видео
«Ватагой ребят стреляли в одного немца»: Денис Майданов о детстве деда, не попавшего на фронт по возрасту
09:15 В стране и мире
Музыкальный контроль: пациентка очнулась во время операции на мозге и начала играть на скрипке
08:40 В стране и мире
Видео
В галерее «Дорога памяти» увековечат 33 миллиона имен фронтовиков
08:04 В стране и мире
Видео
Двое россиян сошли с карантинного судна Diamond Princess в Японии
07:43 В стране и мире
Видео
«События абсолютно исторические»: режиссер фильма «Калашников» раскрыл подробности съемок
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Музыкальный контроль: пациентка очнулась во время операции на мозге и начала играть на скрипке
Видео
«Стих Симонова убил врагов больше, чем лучший снайпер»: сотрудник «Красной звезды» рассказал об архивных рукописях
Видео
Мощная снежная буря парализовала Уфу: видео
Названа опасность привычки хрустеть пальцами
Названы самые перспективные профессии
Видео
Сквозь туман времен: памятник «Родина-мать» в Волгограде сняли с беспилотника
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.