Двое россиян сошли с карантинного судна Diamond Princess в Японии

Двое российских граждан сошли на берег с круизного лайнера Diamond Princess в японском порту Йокогама по окончании срока карантина. Около четырех тысяч человек провели на судне две недели из-за нового коронавируса. С территории порта граждан РФ вывезла машина нашего посольства.

Вылететь на родину россияне смогут завтра, 20 февраля. Еще 20 наших соотечественников остаются на борту Diamond Princess. Вместе с другими пассажирами они должны сойти на берег к 21 февраля. Пока это сделали только первые 500 человек, в основном пожилые люди.

Судно было пришвартовано в порту Йокогама после того, как был выявлен случай заражения коронавирусной инфекцией. На вынужденном карантине оказались 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 россиянина.