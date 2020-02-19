В Шереметьево приземлился самолет с прибывшими после карантина россиянами из Тюмени

В столичном аэропорту Шереметьево приземлился пассажирский самолет из Тюмени. На его борту находятся россияне, которые были на карантине после эвакуации из китайского Уханя.

Напомним, 5 февраля самолеты Минобороны России эвакуировали из Уханя в Тюмень 144 человека, среди которых, помимо россиян, были граждане Украины, Армении, Казахстана и Белоруссии. Они провели в карантинной зоне 14 дней - именно столько длится инкубационный период коронавируса.

На борту туристов сопровождали военные медики и специалисты Минобороны РФ в области вирусологии в специальном защитном снаряжении, осуществляя непрерывный контроль за состоянием перевозимых людей.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. ВОЗ ее признала ЧС международного масштаба. В самом Ухане, эпицентре коронавирусной инфекции, количество жертв продолжает расти и составляет уже 2004 погибших. Общее число заражений увеличилось до 74 185.