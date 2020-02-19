«События абсолютно исторические»: режиссер фильма «Калашников» раскрыл подробности съемок

В Москве прошла премьера военно-биографической картины «Калашников». Показ был приурочен сразу к двум датам: 75-летнему юбилею Победы и столетию со дня рождения создателя самого известного автомата АК-47, Михаила Калашникова. Режиссер фильма Константин Буслов рассказал, что съемки проходили сразу в нескольких регионах России. В том числе в Калужской области, где собрана самая большая в Европе коллекция бронетехники военных лет. Вся работа над фильмом, от идеи до воплощения истории легендарного конструктора, заняла почти 4 года.

«Мы сознательно снимали картину, которая заканчивается в 51-м году, когда ему вручили Сталинскую премию. Там есть 49-й год, когда автомат был принят на вооружение и Михаил Калашников победил в конкурсе во всесоюзном оружейников. Все эти события являются абсолютно историческими, правдивыми, и здесь мы ничего не меняли», - пояснил Буслов.

Представленный в кинотеатре «Октябрь» фильм рассказывает о нелегких испытаниях, которые выпали на долю парня-самоучки из маленького алтайского села. Посмотреть картину о жизни великого конструктора лучшего в мире оружия российские зрители смогут уже завтра.