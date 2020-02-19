Экс-министр здравоохранения Омской области найден мертвым
По факту гибели бывшего чиновника проводится проверка.
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Тело Юрия Ерофеева, занимавшего в 2008-2012 годах пост министра здравоохранения Омской области, было обнаружено под перевернувшимся снегоходом. Обстоятельства гибели экс-чиновника сейчас устанавливаются. Информацию о происшествии подтвердила старший помощник руководителя регионального отделения Следственного комитета Лариса Болдинова.
«Тело Ерофеева нашли под перевернутым снегоходом. Проводим проверку», - передает ее слова ТАСС.
Юрию Ерофееву было 56 лет, до работы в должности министра здравоохранения области он в 2005-2008 годах руководил областным управлением Роспотренадзора.