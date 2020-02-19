«Стих Симонова убил врагов больше, чем лучший снайпер»: сотрудник «Красной звезды» рассказал об архивных рукописях

На сайте Министерства обороны в преддверии 75-й годовщины Победы в открытом доступе появились все номера легендарной газеты «Красная звезда» времен войны. В интерактивном разделе «От Бреста до Берлина» - тысячи оцифрованных страниц. Фотографии героев, сводки с фронтов, вдохновлявшие миллионы солдат статьи и стихи, среди авторов которых и знаменитые советские писатели.

На пожелтевших от времени листах рукописного текста, бережно оберегаемых в редакции, - все когда-либо опубликованные «Красной звездой» произведения советских писателей и поэтов. Одно из них - стихотворение Константина Симонова «Убей его». На фронте его зачитывали политруки перед тем, как поднимать солдат в атаку.

«Это стихотворение убило врагов больше, чем самый лучший снайпер в Красной армии», - рассказывает один из старейших сотрудников редакции Виталий Мороз.

Еще один раритет - приказ о призыве Симонова на службу в редакцию «Красной звезды». Литературное творчество он совмещал с работой военным корреспондентом. Также как и соавтор «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка» Евгений Петров, с риском для жизни прорвавшийся на корабле «Ташкент» в осажденный Севастополь.

С началом Великой Отечественной войны центральный печатный орган Минобороны стал фактически полноценным литературным журналом. Свои повести там публиковали Василий Гроссман, Михаил Шолохов и Самуил Маршак. В небольшой по объему газете находилось место и для публикации рассказов, и даже повестей. Широкую известность получили и опубликованные там карикатуры и снимки. Подпись к одному из них гласит: бойцы остаются в строю, получив три и даже четыре ранения.

Один из главных номеров газеты был посвящен широко отмечаемому в стране Дню Победы. Место Рузвельта, не дожившего до нее, занял Гарри Трумэн. На второй полосе - портреты всех советских маршалов. А в конце - рассказ о послевоенной Москве.

Сегодня все это - уже достояние прошлого. Подшивки «Красной звезды» за военные годы до сих пор составляют особую гордость сотрудников редакции. В ближайшее время их передадут в Центральный архив Минобороны.