Струи пара из огромного вулкана на Камчатке: редкое явление попало на видео

Редкие кадры приходят сегодня с Камчатки. Там Авачинский вулкан выбрасывает мощные струи пара высотой в несколько метров. За состоянием вулкана следят ученые Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Они уже поднялись к его вершине, где провели первые исследования. По словам специалистов, паровая деятельность вулкана до сих пор повышена, однако новых трещин и аномалий нет.

Тем временем разрабатываются планы по минимизации последствий извержений камчатских вулканов. Два из них - Авачинский и Корякский - называют «домашними» из-за близости с населенными пунктами. Ученые хотят снизить опасность такого соседства, установив у подножия и на вершинах вулканов систему датчиков, предупреждающих о близком извержении, сообщил ТАСС.