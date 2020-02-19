Мощная снежная буря парализовала Уфу: видео

В Уфе в эти минуты пытаются ликвидировать последствия мощной снежной бури. Непогода полностью блокировала практически все ключевые трассы - видимость нулевая.

Коммунальные службы некоторых районов переведены на круглосуточное дежурство и работают на пределе возможностей.

«Для устранения последствий снегопада задействована вся имеющаяся коммунальная техника, дорожные рабочие, дворники, а также привлеченная техника строительных и ресурсоснабжающих организаций», - сообщила администрация города.

Город встал в десятибальных пробках. Зафиксированы десятки аварий. Временно ограничен въезд грузового транспорта.

Непогода наблюдается и в других регионах страны. На Санкт-Петербург обрушились сильные ливни. Из-за мощного атлантического циклона улицы города частично затопило. Под воду ушли сотни дачных участков.

Ранее сообщалось, что метель и штормовой ветер ударили по Владивостоку, вызвав массовое ДТП.