Посольство РФ: сегодня Diamond Princess покинут два россиянина

Посольство РФ в Японии сообщило о том, что 19 февраля два россиянина покинут круизное судно Diamond Princess, которое провело в порту Йокогама две недели.

«Два гражданина России сойдут на берег сегодня, сотрудники посольства будут сопровождать их в аэропорт», - заявили в дипмиссии.

Вместе с ними около 500 человек, у которых нет коронавирусной инфекции и, кто не проживал с зараженными в одной каюте, сойдут на берег 19 февраля. Все оставшиеся пассажиры, которых на борту около трех с половиной тысячи покинут лайнер к 21 февраля.

По последним данным, на лайнере у 542 человек выявлен вирус. Среди заболевших американцы, украинцы, израильтяне и граждане других стран.

Впервые коронавирус дал о себе знать в конце декабря прошлого года в Ухане. На данный момент общее число заболевших от коронавируса составило больше 74 тысяч человек. С начала эпидемии от COVID-19 погибли около 2004 зараженных. Считается, что источником стали дикие животные, продаваемые на местном рынке.