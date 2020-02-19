Между войной и миром: на трассе М-5 заработали пункты пропуска беженцев

В Идлибской зоне деэскалации с 17 февраля начали работу пункты пропуска беженцев Бджарез, Маарет-Эн-Нууман и Хабит, расположенных на трассе М-5 практически на линии фронта. До Идлиба от пункта Бджарез отсюда более 10 километров.

За прошедшие сутки в общей сложности вернулись 383 человека. Сейчас эти территории подконтрольны правительству Сирийской Арабской Республики, хотя всего неделю назад ее удерживали боевики. Безопасность передвижения обеспечивается российской военной полицией, так как имеются опасения о срыве выхода беженцев террористами.

«В Идлибе очень много людей, которые хотят покинуть город. Но боевики их не выпускают - угрожают расправой. Когда мы узнали, что армия уже подошла вплотную к городу и русские будут встречать нас здесь мы решили рискнуть», - сказал местный житель Мухаммед.

Людей встречает автобус, на лобовом стекле - портрет Башара Асада как своеобразный пропуск в мирную жизнь. В основном люди идут налегке. Во-первых, потому, что у них и так ничего не осталось, во-вторых, бежали очень быстро, при первой же возможности.

«Наш путь был сложным, многие из наших семей перебирались из одного селения в другое, прежде, чем вышли. За выход оттуда боевики требуют деньги или имущество. Кто уезжает, тот оставляет все, остается нищим», - рассказал сириец Джасми Саид.

Также развернуты два мобильных госпиталя, где можно получить лекарства и пройти медосмотр у врача. По словам доктора больницы Алеппо, у каждого второго имеются хронические заболевания.

«В основном заболевания у людей, которые пришли к нам - это вирусная инфекция. Острые респираторные заболевания и много случаев с анемией из-за плохого питания. Дефицит питания», - объясняет специалист.

Сирийские власти не исключают, что поток желающих вернуться домой увеличиться. В связи с этим увеличивают новые места для проживания людей, подготавливая временные пункты размещения.