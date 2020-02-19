Первые пассажиры сошли с лайнера Diamond Princess в Японии
На борту находятся 24 россиянина и всего около четырех тысяч пассажиров. Все покинут судно в течение трех дней.
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С борта круизного судна Diamond Princess 19 февраля начали сходить первые пассажиры. Сообщается, что у лайнера людей ожидают десятки автобусов.
19 февраля судно должны покинуть около 500 человек, в том числе супружеская пара из Владивостока. Остальные 22 россиянина вместе с другими пассажирами сойдут на берег в течение трех дней.
Напомним, что судно пришвартовалось в порту Йокогама у берегов Японии после того, как был выявлен случай заражения коронавирусной инфекцией. На вынужденном карантине оказались 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 россиянина. По последним данным, на лайнере у 542 человек выявлен вирус. Среди заболевших американцы, украинцы, израильтяне и граждане других стран, передает РИА Новости.