Первые пассажиры сошли с лайнера Diamond Princess в Японии

С борта круизного судна Diamond Princess 19 февраля начали сходить первые пассажиры. Сообщается, что у лайнера людей ожидают десятки автобусов.

19 февраля судно должны покинуть около 500 человек, в том числе супружеская пара из Владивостока. Остальные 22 россиянина вместе с другими пассажирами сойдут на берег в течение трех дней.

Напомним, что судно пришвартовалось в порту Йокогама у берегов Японии после того, как был выявлен случай заражения коронавирусной инфекцией. На вынужденном карантине оказались 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 россиянина. По последним данным, на лайнере у 542 человек выявлен вирус. Среди заболевших американцы, украинцы, израильтяне и граждане других стран, передает РИА Новости.